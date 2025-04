Cos’è il surimi e come viene prodotto

Il surimi, spesso definito “granchio finto”, è un prodotto alimentare a base di pesce tritato, principalmente merluzzo dell’Alaska. Questo ingrediente ha origini antiche, risalenti a secoli fa in Giappone, dove veniva utilizzato per creare una varietà di piatti tradizionali. La preparazione del surimi avviene attraverso un processo industriale che ne ha standardizzato la produzione, rendendolo un alimento facilmente reperibile nei supermercati di tutto il mondo.

Utilizzi del surimi in cucina

Il surimi è un ingrediente versatile, ideale per preparazioni rapide e gustose. Può essere consumato al naturale, utilizzato in insalate di mare o come componente di piatti più elaborati, come i famosi California roll nel sushi. Inoltre, è spesso presente in piatti giapponesi come il narutomaki, un tipo di pasta di pesce che arricchisce il ramen. Grazie alla sua consistenza e al suo sapore delicato, il surimi si presta bene anche per essere abbinato a verdure fresche in insalate o piatti di pasta fredda.

Attenzione agli ingredienti: come scegliere il surimi giusto

Quando si acquista surimi, è fondamentale prestare attenzione alla lista degli ingredienti. Un buon surimi dovrebbe contenere una percentuale elevata di pesce e pochi additivi. È consigliabile evitare prodotti con troppi conservanti e preferire quelli che specificano chiaramente il tipo di pesce utilizzato. La conservazione del surimi varia a seconda che sia fresco o surgelato: il primo deve essere consumato entro pochi giorni dall’apertura, mentre il secondo può essere conservato in freezer e scongelato lentamente in frigorifero prima dell’uso.