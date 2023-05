Descrizione

L’insalata di riso Venere ai frutti di mare surgelati è una delizioso primo piatto estivo, semplicissimo da preparare e perfetto per ogni occasione. L’ingrediente protagonista di questa ricetta è il riso Venere: una gustosa varietà di riso nero integrale, che viene coltivato esclusivamente in Italia e si contraddistingue per il suo profumo aromatico. Utilizzando i frutti di mare surgelati (scegliete voi il mix che preferite in base ai vostri gusti) impiegherete pochissimo tempo per preparare questa sfiziosa e raffinata insalata di riso dal sapore mediterraneo.