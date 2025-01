Un evento di rilevanza internazionale

Dal 18 al , il quartiere fieristico di Rimini si trasformerà nel palcoscenico di Sigep World, la fiera più importante dedicata all’industria del foodservice. Questa edizione, che celebra la quarantaseiesima edizione dell’evento, si preannuncia ricca di novità e opportunità per i professionisti del settore. Con oltre 3.000 buyer attesi da più di 90 paesi, gli spazi espositivi sono già sold out, segno di un interesse crescente verso le eccellenze italiane e internazionali.

Focus sulla pizza e sull’innovazione

Quest’anno, Sigep World dedicherà un’attenzione particolare al mondo della pizza, il cibo italiano più amato nel mondo. Per valorizzare ulteriormente questo settore, la fiera si espanderà con l’aggiunta di due nuovi padiglioni, portando l’area espositiva a ben 140.000 metri quadri. Questo ampliamento è fondamentale per raccontare un mercato che, a livello globale, vale oltre 153 miliardi di dollari. Inoltre, l’evento introdurrà Sigep Vision, un programma di panel discussion e talk tenuti da esperti del settore, che si svolgerà nella Vision Plaza, situata nella hall sud della fiera.

Progetti innovativi e sostenibilità

Sigep World non si limiterà a presentare prodotti e servizi, ma offrirà anche spunti di riflessione sulle tendenze globali del mercato del gelato e dell’alimentare. Tra i progetti in programma, spiccano Taste of Tomorrow, dedicato alla bioarchitettura applicata al gelato, e il Sustainability District, che esplorerà le pratiche sostenibili nella filiera del caffè e del cacao. Inoltre, si svolgerà la seconda edizione dell’Innovation e Start-Up Award, un riconoscimento per le idee più innovative nel settore.

Un panorama internazionale senza precedenti

La fiera di quest’anno vedrà la partecipazione di 33 paesi espositori, tra cui Germania, Spagna, Cina, Francia, Turchia, Belgio, Polonia e Stati Uniti. L’Arabia Saudita sarà il Guest Country di quest’edizione, rappresentando una nuova frontiera per il settore hospitality e ristorazione. La delegazione saudita di top buyer offrirà opportunità strategiche per le aziende italiane, aprendo a nuove collaborazioni e scambi commerciali.

Competizioni e talenti emergenti

Un evento da non perdere sarà il Campionato Italiano di Pasticceria, che si svolgerà tra il 20 e il 21 gennaio alla Pastry Arena. I migliori pasticceri di età superiore ai 21 anni si sfideranno su un tema attuale: Cacao Sostenibile: dalla fava al dolce in un’economia circolare. Mercoledì 22 gennaio, spazio a Sigep Giovani, il concorso dedicato ai talenti emergenti degli istituti alberghieri italiani, che rappresenta un’importante vetrina per le nuove generazioni di professionisti del settore.