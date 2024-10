Il trionfo del Messico nella miscelazione

La classifica The World’s 50 Best Bars ha visto il trionfo dell’Handshake Spekeasy di Città del Messico, che si è aggiudicato il primo posto per il 2024. Questo bar, già noto per le sue eccellenti miscele, ha superato la concorrenza internazionale, portando il Messico sul tetto del mondo della miscelazione. La vittoria rappresenta un importante riconoscimento per la scena dei cocktail messicani, che sta guadagnando sempre più attenzione a livello globale.

Il podio della classifica e la presenza italiana

La classifica di quest’anno ha visto un predominio spagnolo, con il Sips di Barcellona al terzo posto e il Bar Leone di Hong Kong, che ha conquistato la medaglia d’argento. L’Italia, purtroppo, non ha brillato come in passato. Il Drink Kong di Roma si è posizionato al 33esimo posto, mentre il Locale Firenze ha fatto un notevole balzo in avanti, raggiungendo il 36esimo posto. Milano ha visto il debutto di due bar, Moebius e 1930, rispettivamente al 38esimo e 50esimo posto, dimostrando che la scena milanese è in continua evoluzione.

Un’analisi della scena dei cocktail in Italia

Nonostante i risultati non siano stati entusiastici, l’Italia continua a essere un punto di riferimento per la cultura del cocktail. I bar italiani, come il Camparino in Galleria, hanno una lunga storia e una tradizione che li distingue. Tuttavia, la competizione internazionale si fa sempre più agguerrita. La crescita di bar come il Locale Firenze e il Drink Kong suggerisce che l’innovazione e la creatività sono in aumento, e che l’Italia potrebbe presto tornare a occupare posizioni più alte nella classifica.

In conclusione, mentre il Messico celebra il suo trionfo, l’Italia deve continuare a investire nella qualità e nell’innovazione per rimanere competitiva nel panorama mondiale dei cocktail. La sfida è aperta e il futuro della miscelazione italiana potrebbe riservare sorprese interessanti.