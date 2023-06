Spaghetti alla carrettiera al pomodoro: ricetta originale toscana

Descrizione

La pasta alla carrettiera è un piatto tradizionale che viene preparato nel Centro e Sud Italia, seppur in varianti diverse. Si ritiene che la ricetta originale della carrettiera sia quella siciliana, la quale si prepara con un condimento a crudo a base di aglio e prezzemolo. Altre varianti, come quella toscana, si preparano con un sugo di pomodoro fresco. In questa ricetta vi spieghiamo come preparare in pochi minuti gli originali spaghetti alla carrettiera alla toscana: un piatto dal sapore intenso e piccante, adatto a qualsiasi occasione.