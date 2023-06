La Repubblica Dominicana è una delle mete più ambite da chi desidera trascorrere una vacanza da sogno ai Caraibi. Si trova nella parte orientale dell’isola di Hispaniola, al confine con Haiti, e le sue coste si affacciano sull’Oceano Atlantico e sul Mar dei Caraibi. La Repubblica Dominicana è nota per i suoi paesaggi mozzafiato: dalle spiagge bianche in cui rilassarsi, facendo un tuffo sulle acque turchesi e cristalline, alle foreste pluviali dell’entroterra in cui lanciarsi all’avventura, alla ricerca di angoli nascosti che custodiscono cascate e piscine naturali di rara bellezza.

La Repubblica Dominicana è anche una terra ricca di storia e cultura, in poter provare esperienze nuove e assaggiare cibi diversi. La cucina dominicana è varia e gustosa, influenzata dalle diverse culture che si sono mescolate sull’isola nel corso dei secoli. Quali sono le specialità tipiche da provare e quanto costa mangiare nella Repubblica Dominicana? Scopriamolo insieme.

Cosa mangiare nella Repubblica Dominicana

La cucina dominicana è un mix di piatti tipici della Spagna, dell’Africa e degli della popolazione indigena dei Tainos. Molti dei piatti tradizionali sono preparati con carne e pesce fresco, ma anche riso, fagioli, verdure e frutta tropicale.

Uno dei piatti più famosi della Repubblica Dominicana è la bandera, che consiste in un mix saporitissimo di riso bianco, fagioli rossi, carne di pollo o manzo e verdure. Un altro piatto molto popolare è il sancocho, una zuppa di carne, arricchita con patate dolci, yuca, platano e mais.

Se si vuole provare la tipica colazione dominicana, non può mancare in tavola il mangù: una purea di platano verde bollito, tipicamente servita con cipolle fritte, uova strapazzate, formaggio fritto e salame.

Per uno spuntino o un pasto veloce si può optare per il yaniqueque (una frittella croccante di farina e acqua salata) o per il chimichurri, da non confondere con l’omonima salsa argentina: il chimichurri dominicano è un hamburger di carne macinata condito con maionese, ketchup e cavolo cappuccio.

Chi ama il dolce non può non farsi tentare dalla bontà del dulce de leche, una crema caramellata di latte e zucchero, e del majarete, un budino di mais dolce con latte di cocco e cannella. Un altro dessert famoso in Repubblica Dominicana è l’habichuelas con dulce, una zuppa dolce di fagioli rossi con latte di cocco, zucchero e spezie.

E naturalmente, per accompagnare tutta la vacanza non possono mancare i succhi freschi di frutta tropicale, da sorseggiare in ogni momento della giornata. Una delle bevande tipiche è il morir soñando, una miscela di succo d’arancia e latte condensato, mentre se si vuole optare per qualcosa di alcolico si può provare il mamajuana, un liquore a base di rum, vino rosso ed erbe.

Quanto costa mangiare nella Repubblica Dominicana

La Repubblica Dominicana offre una vasta scelta di locali e ristoranti per tutti i gusti e per tutte le tasche. La scelta più economica è rappresentata dai piccoli ristoranti gestiti dai locali che servono piatti casalinghi a prezzi modici. Si possono assaggiare alcuni dei piatti tradizionali come la bandera, il sancocho o il mangú, spendendo da 2 a 5 euro.

Per un pasto veloce ed economico ci si può fermare nei chioschi che vengono il tradizionale pica pollo (pollo fritto servito con patatine) e altre specialità tipiche dello street food, come sandwich e frittelle.

Per una cena più raffinata si può scegliere tra i ristoranti situati nei resort o nelle zone turistiche del paese. Qui i prezzi salgono a 15-20 euro a persona e si ha la possibilità di gustare dei piatti a base di carne o pesce fresco più elaborati.