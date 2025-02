Scopri come preparare spiedini di coniglio e carciofi per un pranzo di Pasqua indimenticabile.

Ingredienti per spiedini di coniglio e carciofi

Per realizzare degli spiedini di coniglio e carciofi perfetti, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di carne di coniglio

2 carciofi

1 scalogno

1 limone

3-5 cucchiai di vino bianco

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Erbe aromatiche: salvia e rosmarino

Preparazione della marinatura

Inizia la preparazione degli spiedini marinando la carne di coniglio. Taglia la carne a bocconcini e condiscila con un trito di salvia e rosmarino, aggiungendo un spruzzo di vino bianco. Copri la carne e lasciala marinare in frigorifero per circa un’ora. Questo passaggio è fondamentale per insaporire la carne e renderla tenera.

Preparazione degli spiedini

Nel frattempo, pulisci i carciofi: rimuovi le foglie esterne più dure e tagliali in spicchi. Condiscili con succo di limone, sale e fettine di scalogno. Una volta che la carne ha marinato, inizia a infilzare i bocconcini di coniglio e gli spicchi di carciofo su stecchi da spiedo, alternandoli per creare un bel contrasto di colori e sapori.

Cottura degli spiedini

Scalda una padella antiaderente e aggiungi 3-5 cucchiai di acqua. Quando l’acqua inizia a scaldarsi, aggiungi gli spiedini e cuocili per circa 5 minuti, girandoli di tanto in tanto, finché non iniziano ad arrostirsi. Aggiungi un altro po’ d’acqua se necessario e continua la cottura per altri 5 minuti. Gli spiedini dovrebbero risultare dorati e ben cotti.

Accompagnamento e servizio

Per completare il piatto, prepara un’insalata di scarola e carciofi crudi. Taglia la scarola e mescolala con i carciofi a fettine, conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Servi gli spiedini di coniglio e carciofi caldi, accompagnati dall’insalata fresca. Questo piatto è ideale per un pranzo di Pasqua, portando in tavola freschezza e sapori autentici.