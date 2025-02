Ingredienti per la torta di carote e zenzero

Per preparare questa torta originale, avrai bisogno di:

200 g di farina

70 g di acqua

30 g di burro

4 g di sale

1 cucchiaino di liquore alla liquirizia

2 carote

20 g di zenzero

Aceto di mele

Legumi secchi per la cottura in bianco

Preparazione della pasta

Inizia sciogliendo il sale in 70 g di acqua. Aggiungi l’olio e unisci questi liquidi alla farina. Impasta fino a ottenere una palla omogenea, avvolgila nella pellicola trasparente e lasciala riposare per 30 minuti. Stendi la pasta a uno spessore di 5 mm e riponila in frigorifero per farla rapprendere.

Successivamente, adagia la pasta in uno stampo a fondo mobile di 25 cm di diametro, rifila i bordi e cuoci in bianco a 180 °C per 15 minuti, coprendo con carta da forno e legumi secchi. Dopo 15 minuti, rimuovi i legumi e la carta e inforna nuovamente per altri 15 minuti. Una volta sfornata, lascia intiepidire.

Preparazione del ripieno

Affetta gli scalogni e rosolali in 30 g di burro. Aggiungi 3/4 delle carote tagliate a mezze rondelle e 20 g di zenzero a tocchetti. Insaporisci con poco sale e cuoci per circa un’ora, aggiungendo acqua se necessario. Una volta cotte, frulla le verdure fino a ottenere una crema liscia, unendo il liquore alla liquirizia e 20 g di burro.

Farcisci la torta con la crema di carote e zenzero, livellando bene la superficie.

Decorazione finale

Con un pelapatate, riduci le carote rimanenti in nastri sottili e utilizzali per decorare la superficie della torta, creando dei rotolini. Spruzza con un po’ di aceto di mele e inforna nuovamente per 5 minuti sotto il grill, fino a ottenere una leggera doratura.

Questa torta di carote e zenzero al profumo di liquirizia è un’ottima scelta per un secondo vegetariano durante le festività pasquali, portando un tocco di originalità e freschezza al tuo menù.