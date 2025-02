Ingredienti per spiedini di pollo in padella

Per preparare degli spiedini di pollo in padella deliziosi, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di petto di pollo disossato

1 zucchina

1 peperone rosso

100 g di pancetta (opzionale)

olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

erbe aromatiche a piacere (rosmarino, timo, origano)

Preparazione degli spiedini di pollo

Inizia tagliando il petto di pollo a cubetti di dimensioni uniformi, circa 3 cm. Questo passaggio è fondamentale per garantire una cottura omogenea. Successivamente, lava e taglia le verdure: la zucchina e il peperone devono essere ridotti a pezzi simili a quelli del pollo. Se decidi di utilizzare la pancetta, tagliala a strisce sottili.

Infilza i cubetti di pollo e le verdure sugli spiedini, alternando gli ingredienti per un effetto visivamente accattivante. Assicurati di lasciare un po’ di spazio tra i pezzi per permettere una cottura uniforme. Prima di cuocere, condisci con olio d’oliva, sale, pepe e le erbe aromatiche scelte.

Cottura in padella

Scalda una padella antiaderente a fuoco medio-alto e aggiungi un filo d’olio. Quando l’olio è caldo, posiziona gli spiedini nella padella. Cuoci per circa 10-15 minuti, girandoli frequentemente per ottenere una doratura uniforme. Se hai scelto di avvolgere i cubetti di pollo con la pancetta, questa si scioglierà e darà un sapore extra al piatto.

Controlla la cottura del pollo: deve essere ben cotto all’interno, ma non asciutto. Puoi utilizzare un termometro da cucina per assicurarti che la temperatura interna raggiunga i 75°C. Una volta pronti, togli gli spiedini dalla padella e lasciali riposare per qualche minuto prima di servire.

Varianti e suggerimenti

Gli spiedini di pollo in padella sono estremamente versatili. Puoi sostituire le verdure con altre a tuo piacimento, come funghi champignon, melanzane o pomodorini. Inoltre, per un tocco di sapore in più, puoi marinare il pollo in una miscela di yogurt e spezie per alcune ore prima della cottura.

Servi gli spiedini caldi, accompagnati da un contorno di insalata fresca o da un purè di patate per un pasto completo e bilanciato. Questo piatto è perfetto per una cena informale o per un barbecue con amici, grazie alla sua semplicità e al suo sapore avvolgente.