Un’occasione speciale per celebrare l’amore

La cena di San Valentino rappresenta un momento unico per esprimere i propri sentimenti e rafforzare i legami affettivi. Che si tratti di un appuntamento romantico con il partner o di una serata conviviale con amici, il cibo gioca un ruolo fondamentale nel creare atmosfere indimenticabili. Marchesi 1824, storica pasticceria e ristorante milanese, offre un’esperienza gastronomica che promette di incantare i palati e riscaldare i cuori.

Un menù degustazione da non perdere

Situato nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II, Marchesi 1824 accoglie i suoi ospiti con un menù degustazione in quattro atti, pensato per esaltare i sapori e i profumi della cucina italiana. La serata inizia con un antipasto condiviso che include deliziose proposte come Éclaire con tartare di salmone e avocado e Carciofi in pastella. Ogni piatto è una celebrazione della tradizione culinaria, reinterpretata con creatività e passione.

Il primo piatto: un risotto da sogno

Il primo piatto, Risotto con zucca, crudo di gambero rosso, lime e liquirizia, è il risultato di un’accurata selezione di ingredienti freschi e di alta qualità. Lo chef Emanuele Ruiu ha condiviso con noi l’ispirazione dietro questa creazione: “L’idea era quella di unire sapori che si completano a vicenda, creando un equilibrio sorprendente. La dolcezza della zucca si sposa perfettamente con l’acidità del lime, mentre il gambero rosso aggiunge eleganza e profondità al piatto. La liquirizia, infine, offre una nota intrigante che esalta ogni sapore”.

Un dolce finale per chiudere in bellezza

Per concludere la serata in dolcezza, Marchesi 1824 propone il cuore di Marchesi 1824, un dessert firmato dal talentuoso pasticciere Diego Crosara. Questo dolce rappresenta un vero e proprio tributo all’amore e alla tradizione dolciaria milanese. Con un prezzo di 100€ a persona (vini esclusi), la cena di San Valentino da Marchesi 1824 si configura come un’opzione imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica di alta classe.

Informazioni e prenotazioni

Per chi desidera prenotare un tavolo per la cena di San Valentino, è possibile contattare Marchesi 1824 all’indirizzo email [email protected] o telefonare al numero 02 94181 710. Non perdere l’occasione di sorprendere la persona amata con una serata all’insegna del buon cibo e dell’eleganza.