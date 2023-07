Spongata: la tradizionale ricetta emiliana per Bimby TM6

Descrizione

La spongata è un tradizionale dolce emiliano di antiche origini, che viene preparato anche in alcune zone della Toscana e della Liguria. È usanza servire questo dolce a base di pasta frolla e frutta secca durante le festività natalizie, ma nulla vieta di prepararlo in qualsiasi altro periodo dell’anno. Se amate la frutta secca, questa è una ricetta che non potete assolutamente perdervi. Proseguite la lettura per scoprire come preparare a regola d’arte l’autentica spongata emiliana, con l’aiuto del Bimby TM6.