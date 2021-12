Girelle bicolore: ricetta golosa con cioccolato e vaniglia La ricetta facile e veloce delle girelle bicolore: dei golosi biscottini di pasta frolla al cioccolato e alla vaniglia, ideali da inzuppare nel latte a colazione.

Strauben: la ricetta tradizionale delle frittelline tirolesi La ricetta originale dei tradizionali strauben tirolesi: deliziose frittelle di pastella aromatizzate alla grappa, servite con zucchero a velo e marmellata.

Cheesecake al triplo cioccolato: un dessert fresco e invitante Come preparare in casa la deliziosa cheesecake ai tre cioccolati: un elegante e goloso dessert senza cottura, perfetto anche per le grandi occasioni.

Crostata con castagne e cioccolato: un delizioso dolce autunnale Come preparare in casa la squisita crostata con castagne e cioccolato fondente: un irresistibile dessert autunnale che piace a grandi e piccini.

Rose di pasta frolla: deliziosi dolcetti farciti con marmellata La ricetta semplice e golosa delle rose di pasta frolla farcite con marmellata: facilissime da preparare e adatte anche alle occasioni speciali.

Quiche di pere, ricotta e arancia: un dolce cremoso e raffinato Come preparare in casa la deliziosa e invitante quiche di pere, ricotta e arancia: un dessert cremoso e aromatico, perfetto per ogni occasione.

Maccheroni dolci alle noci: ricetta tipica della cucina umbra La ricetta tradizionale dei maccheroni dolci alle noci: un invitante dessert natalizio tipico della cucina umbra, semplicissimo da preparare.

Coni di pasta sfoglia farciti: dolcetti cremosi e invitanti Come preparare in casa i deliziosi coni di pasta sfoglia farciti con crema pasticcera: dei golosi pasticcini che piacciono a grandi e piccini.

Noci dolci al cioccolato: uno snack semplice, veloce e goloso La ricetta golosa e invitante delle noci dolci al cioccolato fondente: ideali da servire come sfizioso dessert o gustare come snack.

Biscotti alla curcuma: deliziosi dolcetti dal profumo speziato Come preparare in casa i deliziosi biscotti alla curcuma: dei morbidi e fragranti frollini con latte, burro e uova, perfetti per la colazione o come snack.