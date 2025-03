Un incidente costoso per Starbucks

La catena di caffetterie Starbucks si trova ad affrontare un risarcimento record di 50 milioni di dollari a causa di un incidente avvenuto circa cinque anni fa. Michael Garcia, un uomo che ha subito gravi ustioni a causa di una bevanda calda versata su di lui, ha ottenuto questo risarcimento dopo una lunga battaglia legale. L’incidente è avvenuto in un drive-through di un negozio in California, dove Garcia stava ritirando alcune bevande.

Le conseguenze dell’incidente

Garcia, che si era recato al drive-through per effettuare una consegna a domicilio, si è ritrovato costretto a ricevere cure mediche urgenti. Le ustioni di grado elevato hanno richiesto diversi interventi chirurgici e un lungo periodo di recupero. La situazione ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo, portandolo a subire danni estetici e medici permanenti.

La battaglia legale e il verdetto

Inizialmente, Starbucks aveva proposto un risarcimento di 30 milioni di dollari, ma con la condizione di mantenere la questione riservata. Tuttavia, Garcia e il suo team legale hanno deciso di non accettare l’offerta e di portare il caso in tribunale. Dopo un lungo processo, una giuria californiana ha stabilito che la catena di caffetterie era responsabile dell’incidente e ha ordinato il pagamento di 50 milioni di dollari, senza alcun vincolo di riservatezza.

Le dichiarazioni di Starbucks

In risposta al verdetto, Starbucks ha espresso comprensione per la situazione di Garcia, ma ha anche dichiarato che ritiene il risarcimento eccessivo. L’azienda ha sottolineato il suo impegno per la sicurezza dei clienti e ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la decisione della giuria. Questo caso solleva interrogativi importanti sulla responsabilità delle aziende nel garantire la sicurezza dei loro prodotti e servizi.