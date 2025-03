Un maestro della pasticceria italiana

Iginio Massari è un nome che risuona con familiarità tra gli amanti della pasticceria. La sua presenza in televisione, in particolare nel programma Masterchef, ha reso il suo volto noto al grande pubblico. Tuttavia, dietro il suo successo si cela una storia di sacrifici e scelte difficili. Massari, originario di Brescia, ha dedicato la sua vita all’arte della pasticceria, ma non senza affrontare sfide significative che hanno segnato il suo percorso.

Un incidente che cambia tutto

Nel 1964, mentre la sua carriera di pugile sembrava promettente, un tragico incidente motociclistico ha stravolto i suoi piani. “Una macchina sbucò da uno stop ignorato e mi scaraventò nella corsia opposta”, racconta Massari, descrivendo il momento in cui la sua vita ha preso una piega inaspettata. Questo evento lo ha costretto a rinunciare ai suoi sogni sportivi e a dedicarsi completamente alla pasticceria. “Persi 3 o 4 mesi della mia vita, perché non realizzavo il tempo”, confida, evidenziando la difficoltà di affrontare una situazione così drammatica.

Un amore duraturo

Oltre alle sfide professionali, Massari ha anche condiviso la sua esperienza personale con la compagna di una vita, Maria Damiani. “Io e Maria stiamo insieme da 53 anni”, afferma con orgoglio. La loro relazione è stata messa alla prova nel corso degli anni, ma entrambi hanno sempre trovato un modo per superare le difficoltà. “Vedo le nuove generazioni separarsi alla prima lite, ma noi abbiamo sempre trovato un punto d’incontro”, aggiunge, sottolineando l’importanza della comunicazione e del compromesso in una relazione duratura.

Un aneddoto divertente

Massari non manca di condividere anche momenti più leggeri della sua vita. Ricorda con un sorriso il giorno del suo matrimonio, quando si è dimenticato di ordinare la torta. “Ne hanno preparata una i nostri colleghi all’ultimo minuto”, racconta, dimostrando che anche i grandi maestri possono avere momenti di distrazione. Questo aneddoto mette in luce il lato umano di un uomo che, nonostante il suo successo, ha vissuto esperienze comuni a molti di noi.

Un’eredità di dolcezza

Oggi, Iginio Massari è considerato un’icona della pasticceria italiana. La sua passione e dedizione hanno ispirato generazioni di pasticceri e amanti del dolce. Con la sua autobiografia “Giorni mesi anni di una vita intensa”, Massari offre uno sguardo intimo sulla sua vita, condividendo non solo i successi, ma anche le sfide che ha affrontato. La sua storia è un esempio di come la perseveranza e l’amore possano portare a realizzare i propri sogni, anche quando la vita presenta ostacoli inaspettati.