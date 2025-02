Un nuovo inizio per Alessandro Quaranta

Nel settembre 2024, Milano ha accolto una nuova osteria che promette di portare un pezzo d’Abruzzo nel cuore della città. Statt, situata in Via Venini 71, è il sogno di Alessandro Quaranta, un abruzzese che ha deciso di lasciare il mondo della pubblicità per dedicarsi alla sua vera passione: la cucina. Con un passato a Bellante, in provincia di Teramo, Alessandro ha sempre avuto un forte legame con la tradizione culinaria della sua famiglia, dove le ricette di zia Iole hanno influenzato profondamente il suo palato.

Un’osteria con ricette autentiche

Statt non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza che celebra la cucina abruzzese. La carta del menu è pensata per riflettere la stagionalità e la disponibilità degli ingredienti, con piatti che variano da portate fisse a specialità del giorno. Tra le proposte più apprezzate ci sono la porchetta di Campli, preparata con carne proveniente da produttori locali, e le olive all’ascolana, un classico marchigiano che non può mancare. Ogni piatto è preparato con cura e passione, utilizzando solo ingredienti di alta qualità.

Un’atmosfera conviviale e accogliente

Statt è un locale intimo, con solo 12 sgabelli e un bancone che invita alla convivialità. Alessandro e sua moglie Daniela Crepas hanno creato un ambiente dove gli ospiti possono sentirsi a casa. Ogni sera, quando tutte le prenotazioni sono arrivate, si svolge un momento speciale: la spaghettata conviviale. Questo rituale riunisce i clienti attorno a un piatto di pasta preparato al momento, creando un’atmosfera unica che ricorda i pranzi in famiglia di un tempo. I piatti variano, ma la qualità e il sapore rimangono sempre al centro dell’attenzione.

Un tuffo nella tradizione abruzzese

Ogni domenica, Statt offre anche lo sdijuno, una colazione tipica abruzzese che include prodotti freschi e locali. Questo evento è un’opportunità per assaporare le tradizioni culinarie della regione, con piatti come pane e olio e pallotte cacio e ova. La scelta dei vini è altrettanto curata, con una selezione che spazia tra etichette italiane e francesi, sempre con un occhio di riguardo per le produzioni locali.

Un futuro promettente per Statt

Con una proposta gastronomica che unisce tradizione e innovazione, Statt si sta rapidamente affermando come un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina a Milano. Alessandro e Daniela continuano a lavorare con passione, cercando di offrire un’esperienza culinaria che non solo soddisfi il palato, ma che racconti anche una storia. La loro osteria è un invito a scoprire e apprezzare la ricchezza della cucina abruzzese, in un contesto che celebra la convivialità e l’amore per il buon cibo.