Scorte in diminuzione e variazioni di prezzo nel settore delle pomacee in Spagna

Situazione attuale del mercato delle pomacee

Il mercato delle pomacee in Spagna ha mostrato una stabilità generale nei prezzi, con alcune varietà che hanno registrato aumenti significativi. Tuttavia, le scorte di pere in Catalogna, una delle principali aree di produzione, sono notevolmente inferiori rispetto all’anno precedente, portando a un anticipo della fine della stagione di commercializzazione. A dicembre, le scorte di pere in Catalogna ammontavano a poco più di 28.400 tonnellate, evidenziando una diminuzione rispetto agli anni passati.

Impatto delle scorte sulla commercializzazione

Secondo un coltivatore ed esportatore di pere di Lleida, la stagione delle pere si è già conclusa, contrariamente agli anni precedenti in cui la commercializzazione si prolungava con le varietà Ercolini. Quest’anno, la chiusura anticipata della stagione è stata evidente, con una diminuzione generale delle scorte. La varietà Conference, la più comunemente prodotta, ha subito un calo significativo, contribuendo a una situazione di mercato più complessa.

Variazioni di prezzo e tendenze di vendita

Nonostante le scorte in diminuzione, le pere si sono vendute bene quest’anno, anche se a prezzi inferiori rispetto alla scorsa stagione, quando si registrò una carenza di frutta italiana. I prezzi sono rimasti stabili per la maggior parte dei prodotti nella settimana 5, con un incremento del 3,1% per le pere Conference e dello 0,6% per le mele Gala. Nei centri di imballaggio, le pere Blanquilla hanno visto un aumento del 10,9%, mentre le mele Fuji hanno registrato un incremento del 3,6%. Tuttavia, le mele Gala hanno subito un calo significativo del 3,2%.

Analisi regionale dei prezzi

Le pere Conference hanno consolidato la loro posizione di leader in termini di prezzo, superando del 67,1% la media. Nei mercati regionali, Saragozza ha segnalato un aumento delle mele Golden, mentre a Lleida si è registrato un calo dei prezzi delle Golden e un leggero aumento delle Conference. A La Rioja, i prezzi delle pere Conference sono rimasti stabili per la quinta settimana consecutiva, evidenziando una certa resilienza in un mercato in evoluzione.