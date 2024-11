La tradizione degli struffoli

Gli struffoli sono uno dei dolci più amati e rappresentativi del Natale italiano. Originari della tradizione napoletana, questi piccoli bocconcini dolci sono caratterizzati da una consistenza morbida e da un sapore avvolgente, grazie all’uso di ingredienti semplici ma ricchi di gusto. Prepararli in casa è un’ottima occasione per riunire la famiglia e condividere momenti di gioia durante le festività.

Ingredienti per preparare gli struffoli

Per realizzare degli struffoli perfetti, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

100 g di zucchero

100 g di burro

2 uova

50 ml di liquore (come il limoncello)

300 g di miele

100 g di zucchero a velo

Frutta candita e confetti colorati per decorare

Preparazione degli struffoli

Iniziamo la preparazione degli struffoli miscelando la farina con il lievito, il sale e la scorza grattugiata di agrumi. Aggiungi lo zucchero, il burro fuso e il liquore, mescolando fino a ottenere un composto sabbioso. Fai un buco al centro e aggiungi le uova, quindi impasta fino a ottenere una consistenza omogenea. Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e lascialo riposare per circa 30 minuti.

Una volta riposato, prendi piccole porzioni di impasto e forma dei cilindri di circa 1 cm di spessore. Taglia i cilindri in pezzetti di 1 cm e modellali a forma di palline. Disponili su una teglia rivestita di carta da forno e cuocili in forno preriscaldato a 180°C per circa 12 minuti, fino a doratura.

Frittura e condimento

Dopo la cottura in forno, gli struffoli devono essere fritti in olio bollente. Immergi pochi pezzi alla volta per garantire una cottura uniforme. Una volta dorati, scolali su carta assorbente. Per il condimento, sciogli il miele e lo zucchero a velo in una casseruola e, una volta caldi, aggiungi gli struffoli e la frutta candita. Mescola bene affinché ogni pezzo sia ricoperto di miele.

Trasferisci gli struffoli su un piatto da portata e decorali con confetti colorati e ciliegine candite. Puoi anche dare loro forme creative, come una piramide o una corona, per rendere il tuo centrotavola natalizio ancora più festoso.

Conservazione e idee regalo

Gli struffoli possono essere conservati fino a 10 giorni, e più tempo passa, più il loro sapore si intensifica. Per un’idea regalo originale, puoi prepararli in monoporzioni, perfette da gustare con le mani. Questo dolce non solo è un simbolo di festa, ma rappresenta anche un modo per condividere tradizioni e sapori con amici e familiari durante il periodo natalizio.