Il territorio e la tradizione

Situato a soli 25 chilometri da Firenze, il Castello Nipozzano è uno dei gioielli della Toscana, famoso non solo per i suoi vini pregiati ma anche per il suo olio extravergine d’oliva, il Laudemio Frescobaldi. Questa tenuta, che si affaccia sulla splendida Valdisieve, è circondata da un paesaggio incantevole, racchiuso tra i fiumi Arno e Sieve. Qui, la tradizione olivicola si fonde con l’innovazione, dando vita a un prodotto di eccellenza.

La raccolta delle olive e il processo di produzione

La stagione della raccolta delle olive è un momento cruciale per la produzione del Laudemio. Le olive vengono raccolte a mano e portate al frantoio di famiglia, dove vengono lavorate con la massima cura. Il 2024 ha visto un’ottima annata, con olive fresche e profumate che arrivano direttamente dal campo. Il Laudemio è un olio extravergine d’oliva dal profumo intenso di carciofo e erba fresca, prodotto su 300 ettari di uliveti, coltivati sia con metodi tradizionali che innovativi.

Qualità e rispetto per l’ambiente

Matteo Frescobaldi, marketing manager del Laudemio, sottolinea l’importanza del legame con il territorio: “La nostra produzione è specializzata e si basa sul rispetto della pianta e delle sue peculiarità”. La qualità è un aspetto fondamentale; il nome stesso, Laudemio, deriva dalla parte di raccolto riservata nel Medioevo ai signori delle terre, simbolo di pregio e rarità. Per ottenere un olio di alta qualità, le olive devono essere raccolte in anticipo e frante rapidamente per preservare le loro caratteristiche organolettiche.

Abbinamenti gastronomici e esperienze culinarie

Il Laudemio Frescobaldi si sposa perfettamente con i piatti tipici della cucina toscana. Presso il ristorante di famiglia, Il Quartino di Pelago, è possibile degustare piatti preparati con ingredienti locali, come la pasta Tirrena, realizzata con grani antichi coltivati nella regione. La pasta, essiccata naturalmente, è un vero e proprio omaggio alla tradizione gastronomica toscana e si abbina splendidamente all’olio extravergine d’oliva.

Un’esperienza completa al Castello Nipozzano

Per chi desidera immergersi completamente nella cultura e nella tradizione toscana, il Castello Nipozzano offre anche ospitalità. Gli ospiti possono soggiornare nella suite Frantoio, dove un antico frantoio a pietra racconta la storia della produzione dell’olio. Questa esperienza unica permette di apprezzare non solo l’olio nuovo, ma anche l’intero processo che lo rende così speciale.