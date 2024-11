I panettoni premiati nel 2024

La Coppa del Mondo del Panettone 2024 ha finalmente svelato i suoi vincitori, confermando l’arte e la tradizione della pasticceria italiana e internazionale. Con due categorie in gara, il Panettone Tradizionale e il Panettone al Cioccolato, il concorso ha visto la partecipazione di 24 pasticceri per la prima categoria e 18 per la seconda, provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti e Australia. Questo evento, ideato dal Maestro Giuseppe Piffaretti, ha attirato un vasto pubblico a Palazzo Castiglioni a Milano, dove gli appassionati hanno potuto assaporare le creazioni dei migliori maestri pasticceri.

Il podio del Panettone Tradizionale

Il titolo di miglior panettone del mondo per la categoria Panettone Tradizionale è stato assegnato al maestro pasticcere spagnolo Ton Cortés. Al secondo posto si è classificato Pasquale Pesce della Pasticceria Pesce di Avella, in Italia, seguito da Maurizio Sarioli di Forneria “Il pane di Maurizio Sarioli” di Brescia. La giuria internazionale, composta da esperti del settore come Iginio Massari e Julien Alvarez, ha valutato con attenzione le creazioni, premiando la qualità e l’innovazione dei partecipanti.

Il trionfo del Panettone al Cioccolato

Per quanto riguarda la categoria Panettone al Cioccolato, il primo posto è andato a Pasquale Iannelli della Pasticceria Casa Mastroianni di Lamezia Terme. Al secondo posto si è classificato Pasquale Marigliano di Nola, mentre Armando Pascarella ha conquistato il terzo posto. La giuria, composta da nomi illustri come Ernst Knam e François Stahl, ha riconosciuto l’abilità e la creatività dei pasticceri, premiando le loro opere con entusiasmo.

Premi speciali e riconoscimenti

Durante la cerimonia di premiazione, sono stati assegnati anche diversi premi speciali. Il Premio del Maestro del Panettone 2024 è andato a Piergiorgio Giorilli, per la sua dedizione e passione nel trasmettere la cultura della panificazione. Inoltre, il miglior Club CMP internazionale è stato riconosciuto a quello del Perù, mentre il Premio Artecarta Capsule Collection ha premiato Linda Sandrini per il suo innovativo packaging del panettone vincitore. Questi riconoscimenti evidenziano l’importanza della creatività e della tradizione nel mondo della pasticceria.

Prospettive future per il Panettone

Con già in programma le prossime tappe per il 2025/26, la Coppa del Mondo del Panettone continua a crescere e a espandere i suoi orizzonti. Nel 2026, le selezioni si svolgeranno in Brasile, Perù, Giappone e Australia, con l’aggiunta di nuove nazioni come la Corea del Sud. In Europa, le selezioni si terranno in Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Inghilterra. Questo evento non solo celebra l’eccellenza della pasticceria, ma promuove anche la cultura gastronomica italiana nel mondo.