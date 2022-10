Tra Halloween e Ognissanti, molti italiani ne approfitteranno per prolungare il weekend di qualche giorno e pianificare una fuga dalla città, complici le temperature ancora miti che invogliano a concedersi lunghe escursioni in montagna o una tintarella in spiaggia fuori stagione.

Benché il 1 novembre sia un’ottima occasione per passare del tempo all’aria aperta, non manca chi preferisce approfittare di questo martedì festivo rilassarsi in casa, pranzando in famiglia o con gli amici. Se non avete avuto tempo di andare a fare la spesa in settimana e siete di Milano, ecco una lista dei principali supermercati che potrete trovare aperti il 1 novembre, in occasione di Tutti i Santi.

Supermercati aperti a Milano il 1 Novembre

Vi siete accorti che in casa vi mancano alcuni ingredienti indispensabili per preparare i piatti che vi eravate prefissati di cucinare, oppure vorreste approfittare del tempo libero per fare la spesa in tutta tranquillità? Nessun problema: ecco un elenco dei principali supermercati di Milano che rimarranno aperti martedì 1 Novembre 2022. Ricordate di verificare gli orari aggiornati sul sito del punto vendita prescelto, in quanto potrebbero esserci variazioni.

TIGROS

L’ipermercato Tigros in via Giambellino 31 rimarrà aperto a orario continuato dalle 08.30 alle 20.30.

ALDI MILANO

Il punto vendita Aldi Milano in viale Molise 56 rimarrà aperto come da consueto orario festivo dalle 08.30 alle 21.00.

CARREFOUR

I diversi punti vendita Carrefour presenti a Milano osserveranno orari di apertura festivi differenti, indicativamente a orario continuato dalle 08.00 alle 21.00. Vi consigliamo di verificare gli orari aggiornati del punto vendita prescelto direttamente sul sito ufficiale Carrefour.

CONAD CITY

Il supermercato Conad City in via Cesare Correnti 6 rimarrà aperto come da orario festivo dalle 09.00 alle 20.00, mentre il punto vendita in via Circo 1 sarà aperto esclusivamente la mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il punto vendita in via Carlo Giuseppe Merlo 1 dalle 09.00 alle 19.00.

U2

Tutti i punti vendita U2 presenti a Milano rimarranno aperti continuativamente dalle 08.00 alle 20.00.

ESSELUNGA

I supermercati Esselunga presenti a Milano osserveranno l’orario di apertura festivo dalle 08.00 alle 20.00.

PAM

I supermercati Pam rimarranno aperto aperti tutto il giorno indicativamente dalle 08.00 alle 22.00. Alcuni punti vendita osserveranno un orario di apertura ridotto, per cui vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.

MD

Il supermercato MD in via Rubens 8 rimarrà aperto come da orario festivo dalle 08.30 alle 20.00.

EUROSPIN

I supermercati Eurospin osserveranno l’orario di apertura festivo dalle 08.30 alle 20.00, a eccezione di alcuni punti vendita che rimarranno aperti esclusivamente la mattina. Consigliamo di verificare gli orari dei vari punti vendita sul sito ufficiale Eurospin.

LIDL

I punti vendita Lidl presenti a Milano rimarranno aperti con orario continuato indicativamente dalle 8.30 alle 20.30.