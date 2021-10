Come preparare in pochi step la gustosa pasta al ragù di lenticchie e olive: una squisita ricetta vegana dal sapore rustico e invitante.

Come preparare la gustosa pasta con funghi e pomodorini: un piatto semplice adatto a innumerevoli occasioni, dal sapore e profumo autunnale.

Come preparare in casa il prelibato e invitante pasticcio di patate e cavolo nero: uno sformato invernale, ideale da gustare come piatto unico.