Descrizione

I tartufini salati con uva e tofu sono la variante vegana delle classiche praline al formaggio ripiene di acini d’uva bianca. La ricetta originale prevede l’utilizzo del formaggio fresco (caprino o ricotta) in questo caso sostituito egregiamente da un impasto di tofu frullato con frutta secca. Freschissimi, saporiti e leggeri: perfetti da servire sia come antipasto estivo, sia come stuzzichino per l’aperitivo.