Il fascino delle torte nuziali rétro

Nel mondo della pasticceria, le torte nuziali primaverili del 2025 si preparano a stupire con un affascinante ritorno al passato. Secondo il maestro pasticciere Sal De Riso, le torte di quest’anno abbracciano stili e sapori che evocano la tradizione, combinando tecniche moderne con ingredienti classici. Questo trend non è solo una questione di estetica, ma riflette un desiderio crescente delle coppie di riscoprire i sapori di un tempo, rendendo il giorno del matrimonio ancora più speciale.

Ingredienti e decorazioni: un viaggio nel tempo

Le torte nuziali del 2025 si caratterizzano per l’uso di ingredienti tradizionali come il pan di Spagna, spesso inzuppato con liquori come lo Strega o il limoncello. Le decorazioni floreali, realizzate con pasta di mandorle o zucchero, richiamano i bouquet delle spose, creando un’armonia visiva tra torta e allestimenti. Le forme classiche, come le torte a più piani, sono arricchite da dettagli moderni, come il tubo centrale che separa i vari livelli, permettendo una maggiore personalizzazione e un taglio più agevole.

Personalizzazione e creatività: la torta dei sogni

Ogni coppia desidera una torta unica, che racconti la propria storia. Sal De Riso offre un catalogo di idee, ma sottolinea l’importanza della personalizzazione. Le spose spesso portano immagini di torte che hanno colpito la loro fantasia, desiderando ricreare un’opera d’arte commestibile. Questo approccio creativo si traduce in torte che non solo sono belle da vedere, ma anche deliziose da gustare, rendendo ogni matrimonio un evento indimenticabile.