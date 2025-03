Un’esperienza culinaria unica al ristorante Acanto

Il ristorante Acanto, situato all’interno dell’elegante Hotel Principe di Savoia a Milano, è un luogo dove la tradizione gastronomica italiana si fonde con l’innovazione. Sotto la guida dello chef Matteo Gabrielli, il ristorante offre un menù che celebra le materie prime di alta qualità e la creatività culinaria. Tra i piatti più apprezzati, spicca il risotto al burro nocciola e gamberi rossi, una preparazione che incarna l’essenza della cucina gourmet.

Ingredienti e preparazione del risotto

Per realizzare questo piatto delizioso, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di alta qualità. Il riso, protagonista indiscusso, deve essere un tipo adatto per risotti, come il Carnaroli o l’Arborio. Lo chef consiglia di utilizzare un burro di Normandia, noto per il suo alto contenuto di grassi e il sapore intenso. La preparazione inizia con la tostatura del riso, seguita dall’aggiunta di brodo caldo e, infine, il burro nocciola, che dona al piatto un sapore avvolgente e unico. I gamberi rossi, freschi e dolci, vengono aggiunti per completare il piatto, creando un equilibrio perfetto tra i sapori.

Un ambiente raffinato e accogliente

Il ristorante Acanto non è solo un luogo dove gustare piatti prelibati, ma anche un ambiente raffinato e accogliente. Gli interni, caratterizzati da marmi intarsiati e specchi, creano un’atmosfera elegante, perfetta per una cena romantica o un pranzo speciale. Inoltre, il ristorante offre un servizio impeccabile, con un carrello dei tartufi e una selezione di formaggi che arricchiscono ulteriormente l’esperienza gastronomica. La carta dei vini, con oltre 850 etichette, è curata dalla Head Sommelier Mara Vicelli, che propone abbinamenti perfetti per ogni piatto.

Un menù che celebra la stagionalità

Il menù del ristorante Acanto è in continua evoluzione, con piatti che celebrano la stagionalità e le tradizioni culinarie italiane. Durante le festività, come la Pasqua, lo chef propone piatti speciali, come il risotto al topinambur e crema di gorgonzola. Ogni piatto è pensato per offrire un’esperienza sensoriale unica, dove i sapori si intrecciano in un’armonia perfetta. La proposta gastronomica è accompagnata da un servizio di babysitter e intrattenimento per bambini, rendendo il ristorante una meta ideale per famiglie.