Vi è capitato che i bicchieri puzzano di uova, dopo il lavaggio nella lavastoviglie? Si tratta di un problema molto più comune di quanto non pensiate! Ecco il perché accade e cosa fare.

Bicchieri che puzzano di uova: perché accade in lavastoviglie?

Raramente quando vi accorgete che i bicchieri puzzano di uova dopo il lavaggio questa puzza deriva dall’aver preparato pietanze o bevande a base d’uovo! Quindi non capite il perché accade e da dove deriva questo forte odore. Solitamente, infatti, il problema va ricercato o nell’errato uso della lavastoviglie o nell’assenza di manutenzione e igienizzazione.

Queste sono le cause di questo persistente odore di uova sulle stoviglie e bicchieri:

Sbagliata o assente manutenzione della lavastoviglie;

Sbagliata o assente pulizia della lavastoviglie;

stoviglie non risciacquate correttamente dopo aver cucinato piatti a base di uova;

temperatura e qualità dell’acqua sbagliate;

problemi con l’uso del detersivo e del brillantante;

elettrodomestico guasto!

Attenti anche alla durezza dell’acqua: se abbiamo la sfortuna di avere acque troppo ricche di calcio e magnesio, ecco che, unendosi anche a residui di detersivi, aumentano il rischio di sviluppo di calcare.

Poi, la temperatura dell’acqua, se è troppo fredda ecco che non riusciremo a lavare e igienizzare bene le stoviglie, facendo così in modo che l’odore di uova persista.

Lavastoviglie, bicchieri che puzzano di uova: rimedi

Dopo aver scoperto le cause della puzza di uova nei bicchieri e stoviglie, cosa fare per eliminare la puzza di uova? Ecco i rimedi da provare:

Pulire e igienizzare frequentemente la lavastoviglie. Solo perché è a contatto costantemente con l’acqua, non vuol dire che si pulisca da sola. In commercio esistono prodotti specifici per la sua pulizia.

Effettuare dei lavaggi a vuoto igienizzanti periodici, usando aceto o bicarbonato di sodio.

Ricordarsi di sciacquare bene le stoviglie dai residui grossi di cibo, lasciandole magari in ammollo prima in acqua fredda per ammorbidire ed eliminare eventuali residui di uova prima che si secchino.

Posizionare correttamente nei relativi alloggi le varie stoviglie, in modo che i bicchieri non vengano a contatto con piatti, posate e pentole.

Ricordarsi di usare l’apposito sale per lavastoviglie in modo da addolcire l’acqua e ridurre i depositi di calcare.

Per profumare a lungo la lavastoviglie ed evitare che la puzza di uova si diffonda, ecco i consigli:

Asciugare l’interno: dopo ogni ciclo, lascia la porta della lavastoviglie leggermente socchiusa per permettere all’aria di circolare e asciugare l’interno, riducendo il rischio di muffe e odori.

Lasciare aperta la porta dopo l’uso: lascia la porta della lavastoviglie aperta per un breve periodo dopo ogni ciclo per consentire all’umidità di evaporare, prevenendo così la formazione di odori sgradevoli.

Evitare accumuli di acqua: controlla che non si formino accumuli di acqua stagnante nella parte inferiore della lavastoviglie, poiché questo può favorire la proliferazione di odori sgradevoli.

Rimuovere i residui di cibo: prima di avviare la lavastoviglie, rimuovi accuratamente i residui di cibo dagli utensili e dalle stoviglie per evitare che si accumulino nel sistema di scarico.