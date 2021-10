Quando si decide di optare per un dolce che sappia accontentare praticamente tutti, la scelta in tal senso non può che ricadere sul tiramisù. Questo dolce al cucchiaio è un’autentica istituzione della buona cucina poiché sa combinare vari ingredienti in modo ottimale esaltandone le peculiarità con estrema naturalezza. La preparazione classica di questo alimento prevede dei passaggi chiave come la realizzazione della crema di mascarpone e la disposizione dei biscotti (o dei savoiardi) per gli strati all’interno di una pirofila. Tuttavia, esistono innumerevoli ricette che aumentano incredibilmente la versatilità di questo dolce accontentando persino i palati più esigenti.

Le molteplici ricette per un tiramisù sfizioso e saporito

A seconda della circostanza o del periodo dell’anno, ci sono determinate proposte capaci di dare a qualunque tiramisù il giusto peso specifico, sia in termini di sapore che in termini di profilo estetico. D’altro canto, non c’è niente di meglio di un bel dolce al cucchiaio per impreziosire le proprie giornate e concedersi un momento di sano relax. Quindi, lasciando per un attimo da parte la ricetta classica del tiramisù, vediamo adesso alcune varianti abilissime nel soddisfare praticamente chiunque.

Tiramisù alla nocciola

A cominciare dal tiramisù con crema alla nocciola, con quest’ultima che viene direttamente incorporata all’interno della crema di mascarpone. Con questo prodotto, si può anche pensare di alternare uno strato con la crema chiara con uno di crema scura affinché la varietà di sapori raggiunga dei livelli inimmaginabili. Inoltre, esistono delle sotto varianti caratterizzate dall’impiego dei savoiardi imbevuti nel caffè (per gli adulti) e dall’uso di biscotti ricoperti dal latte o dal caffè decaffeinato (particolarmente adatto per i bambini)

L’eleganza del tiramisù al pistacchio

Un’altra ricetta di cui tener conto riguarda il tiramisù al pistacchio, un dessert raffinato e leggero da servire all’interno di eleganti coppette monoporzione. Per prepararlo, bastano i seguenti ingredienti: 300 grammi di Pavesini; 250grammi di mascarpone; 200 millilitri di latte; 200 grammi di crema al pistacchio; 100 grammi di granella di pistacchio. Combinando il mascarpone con la crema di pistacchio, si otterrà un composto che potrà creare un amalgama efficace, tra uno strato e l’altro, da valorizzare ulteriormente con le decorazioni effettuate mediante l’impiego della predetta granella.

Tiramisù al limoncello, una gustosa alternativa estiva

Per quanto riguarda la ricetta del tiramisù al limoncello, occorre adottare ingredienti come il mascarpone (500 grammi), lo zucchero (150 grammi), l’acqua (230 millilitri), i limoni (2), le uova (3), i savoiardi (350 grammi) e, per l’appunto, il limoncello (70 millilitri). Spargendo quest’ultimo – mixato con l’acqua e lo zucchero – sui savoiardi disposti nella pirofila di turno, si avrà un gusto deciso che si sposa alla perfezione con il periodo estivo.

Tiramisù al cioccolato bianco, una ricetta da provare a tutti i costi

Se si vuole assaporare un dolce al cucchiaio senza caffè che ingolosisce grandi e piccini, allora non resta altro che preparare un bel tiramisù al cioccolato bianco. Unendolo al mascarpone, si potrà utilizzare una crema soffice e delicata per farcire, con gusto, i vari strati di savoiardi che andranno a comporre il tutto.