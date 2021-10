Descrizione

I panini alla zucca sono delle soffici e invitanti pagnotte autunnali, ideali da preparare in vista di Halloween, ma non solo! Questi morbidi panini sono una valida alternativa ai classici panini al latte, ottimi da gustare come snack o servire durante un aperitivo o un buffet con dei formaggi o dei salumi. Provateli anche in versione dolce, farciti con della crema alle nocciole!