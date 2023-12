Tisana ai chiodi garofano: le proprietà dimagranti

Descrizione

Se state cercando un rimedio naturale per ridurre il gonfiore addominale e sentirvi più leggeri, potete provare la tisana ai chiodi di garofano e limone, addizionata con l’aggiunta dello zenzero fresco. Si tratta di una bevanda leggera, benefica e dal sapore aromatico, che che sfrutta le proprietà di questi tre ingredienti per stimolare il metabolismo, depurare l’organismo e contrastare la ritenzione idrica. Questa tisana ai chiodi di garofano e limone è semplicissima da preparare e può essere sorseggiata in ogni momento della giornata, anche per contrastare il raffreddore. Grazie alle sue proprietà digestive e stimolanti, può essere utile per favorire il dimagrimento, associata a una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo. Scopriamo subito come prepararla!