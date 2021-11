Descrizione

I toast con uova e spinaci sono un piatto facile e veloce da preparare, adatto a innumerevoli occasioni. Potete servirli a colazione se preferite il salato al dolce, proporli durante un brunch o prepararli a pranzo o a cena, quando avete poco tempo a disposizione ma non volete rinunciare a un pasto nutriente e saporito. In questi toast non manca nulla: carboidrati, proteine e fibre, in un concentrato di gusto che vi conquisterà al primo assaggio.