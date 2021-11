Descrizione

I bastoncini di zucca al forno sono un delizioso finger food dal sapore e profumo aromatico, semplicissimo da preparare e irresistibilmente sfizioso. Queste chips di zucca sono ideali da servire da sole o con delle salse in alternativa alle classiche patatine, come antipasto o aperitivo. Tutto ciò che occorre per prepararle è della zucca da tagliare a bastoncini, erbe aromatiche e olio extravergine d’oliva. Non potete immaginare che bontà!