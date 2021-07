Descrizione

Preparare le uova in camicia è un’arte: la ricetta è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti, ma le difficoltà spesso non mancano, specialmente se si è alle prime armi. La cottura non ammette errori: l’albume deve essere ben cotto, mentre il tuorlo deve rimanere fondente. Naturalmente, la sfida più grande è quella di evitare la rottura della uova, ma niente paura: seguendo pochi accorgimenti, l’impresa diventerà un gioco da ragazzi. Leggete le nostre indicazioni e scoprite come fare l’uovo in camicia in pochi minuti.