Descrizione

Cercate un modo semplice, veloce e sfizioso per cucinare il tofu in friggitrice ad aria? Provate la nostra ricetta del tofu al cartoccio con pomodorini, olive, capperi ed erbe aromatiche, semplicissimo da preparare, leggero e genuino. Per far sì che il tofu assorba tutto l’aroma mediterraneo del condimento, vi basterà lasciarlo marinare per 30 minuti prima di procedere alla cottura: vedrete che bontà!