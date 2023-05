Descrizione

Preparare dei nuggets super croccanti in versione vegan è possibile? Sì, utilizzando ingredienti semplici e genuini come i ceci e i corn flakes! Se siete vegetariani o vegani, o semplicemente volete ridurre il consumo di carne, introducendo nella vostra alimentazione più legumi, segnatevi questa ricetta. Vi spieghiamo come preparare in pochissimi minuti degli ottimi nuggets di ceci con corn flakes cotti al forno: una delizia irresistibile per tutta la famiglia!