Descrizione

I biscotti Anzac sono dei friabili e gustosi frollini integrali tipici della cucina australiana e neozelandese, perfetti per la colazione o un goloso e sano spuntino pomeridiano. Si preparano in pochi minuti con ingredienti nutrienti e ricchi di fibre, tra cui farina integrale, fiocchi d’avena e farina di cocco. Scoprite la ricetta e come ricrearli in pochi minuti.