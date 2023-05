Descrizione

La torta Barbie decorata con panna è un magnico dolce di compleanno dall’aspetto elegante e scenografico. Si prepara con una soffice base di pan di Spagna a forma di cupola (per la quale è necessario utilizzare l’apposito stampo wonder), farcita con mousse alla Nutella e decorata con un’infinità di ciuffi di panna montata. Vi piacerebbe ricrearla per un’occasione speciale ma non siete esperti di cake design? Nessun problema: realizzare questa torta è di una semplicità disarmante. Scoprite subito quali ingredienti occorrono e mettetevi all’opera!