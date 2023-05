È molto semplice acquistare vini o champagne: basta con recarsi al supermercato o in un’enoteca in città e troveremo senz’altro ogni varietà di prodotti e ai prezzi che riterremo più opportuni. Soprattutto nelle grandi città possiamo trovare negozi specializzati per una scelta più esclusiva. A questo riguardo, noi europei ci troviamo in una situazione più avvantaggiata rispetto agli altri continenti, poiché è proprio qui che si trovano le migliori enoteche nonché i prezzi più convenienti. Comunque, la possibilità di acquistare vini online apre le porte a un’esperienza inimmaginabile, con grandi possibilità enologiche mai immaginate prima.In questo senso, esiste un sito web francese (riconosciuto come il Paese che produce i migliori vini al mondo) che offre ampi cataloghi dei vini più famosi, a prezzi imbattibili e con spedizioni in oltre 120 Paesi. Si tratta di Millesima, un’azienda fortemente legata non solo ai vini di Bordeaux, ma anche a quelli delle principali regioni francesi come la Champagne, la Loira, la Borgogna, l’Alsazia o la Valle del Rodano, tra le altre. Per fare un esempio, possiamo citare il vino di Château d’Yquem, un vino mitico con 4 secoli di storia che può essere acquistato direttamente dalla loro pagina web. L’offerta di questo sito non si ferma ai vini francesi; infatti, il catalogo viene regolarmente esteso ai migliori vini della Spagna, dell’Italia o di altri Paesi produttori dei più pregiati mosti.

L’esperienza dell’acquisto del vino online

Acquistare vino e champagne online è certamente conveniente. Chi entra nel sito di millesima.it potrà apprezzare le più ampie selezioni di vini e di champagne di quelli che si possono trovare nei migliori supermercati del mondo fisico. Ma questo non è l’unico vantaggio, ce ne sono molti altri:

Un più conveniente rapporto qualità-prezzo

Un’enoteca online come Millesima vende i vini conservati direttamente negli château di origine o quelli che riposano nelle loro cantine in condizioni di conservazione rigorosamente controllate, dove riposano i vini di vecchie annate. Non sono quindi necessarie grandi infrastrutture e costi di manutenzione come quelli richiesti da grandi locali commerciali in una grande città.Per questo motivo, i costi di gestione sono più bassi e si possono concedere degli sconti. Questo fatto comporta il grande vantaggio che il prezzo di qualsiasi bottiglia, anche di quelle speciali, sarà inferiore a quello di una bottiglia equivalente in un negozio fisico. Inoltre, può capitare che, ordinando un certo numero di bottiglie, ci sia uno sconto sulla spedizione o addirittura che questa sia gratuita.

Una maggiore possibilità di trovare vini speciali o rari

Non c’è dubbio che trovare vini rari o eccezionali online sia più pratico che ordinarli in un’enoteca, anche se si è un cliente fedele. È possibile trovare online non solo i vini più costosi, ma anche le collezioni più esclusive. È il caso dello champagne Philipponnat, la cui storia risale al 1522 e che può essere acquistato sul sito millesima.com. Inoltre, Millesima dispone di un’enoteca con una collezione di oltre 12.500 bottiglie in grande formato che nessun altro sito web possiede.

Comodità di acquisto e sicurezza di consegna

Forse chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo del vino preferisce recarsi in un’enoteca specializzata per farsi consigliare sulle scelte da fare. Ma cercare informazioni e scegliere comodamente da casa propria non ha paragoni in quanto a comodità e affidabilità. Infatti, ogni bottiglia esposta nel sito è corredata da una descrizione dettagliata, oltre che da un link per effettuare un eventuale consulto con un enologo, via chat, via email o telefonicamente attraverso un numero verde.Per quanto riguarda le consegne, questa azienda ha una media di circa 25.000 spedizioni di vino all’anno. I loro trasportatori sono consapevoli della delicatezza del carico e le consegne vengono effettuate a mano. I pagamenti che vengono realizzati sulla piattaforma sono criptati, con l’affidabilità richiesta dalle leggi internazionali sul commercio online.

Libertà di scelta tra varie piattaforme

È possibile confrontare i prodotti online prima di effettuare un acquisto. È vero che in un negozio fisico si possono trovare informazioni sul vino che si sta acquistando, e anche il proprietario potrebbe suggerire qualche consiglio. Ma navigando su Internet, è possibile trovare un numero infinitamente maggiore di informazioni da parte di esperti e dilettanti. Un altro vantaggio è che il prezzo dello stesso prodotto può essere confrontato su piattaforme diverse. In un negozio fisico questi processi richiederebbero ore di consultazione, mentre online le informazioni sono disponibili all’istante.

Tutte le informazioni aggiornate via email

La registrazione sulla piattaforma Millesima offre il vantaggio di ricevere periodicamente tutte le promozioni stagionali, gli sconti e i richiami speciali che ogni casa vinicola offre ai propri clienti.

Conclusione

Anche se i negozi fisici continueranno a esistere, i vantaggi dell’acquisto di vino e champagne per via telematica potranno permettere di acquistare la più grande varietà di questi prodotti da qualsiasi parte del mondo e a prezzi più accessibili.