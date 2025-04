Ingredienti per la torta di cipolle e formaggio

Per preparare questa deliziosa torta salata, avrai bisogno di:

500 g di cipolle bianche

200 g di formaggio spalmabile

100 g di panna fresca

1 rotolo di pasta brisée

1 cucchiaino di semi di finocchio

100 g di pancetta (opzionale)

Sale e pepe q.b.

Preparazione della torta di cipolle

Iniziamo la preparazione della torta di cipolle e formaggio. Per prima cosa, affetta finemente le cipolle e falle rosolare in una padella con un filo d’olio fino a quando non diventano traslucide e morbide. Questo passaggio è fondamentale per esaltare la dolcezza delle cipolle. Se desideri un sapore più ricco, puoi aggiungere la pancetta a cubetti e farla rosolare insieme alle cipolle.

Una volta che le cipolle sono pronte, trasferiscile in una ciotola e aggiungi il formaggio spalmabile, la panna, i semi di finocchio, sale e pepe. Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo. La cremosità del formaggio e della panna si sposerà perfettamente con la dolcezza delle cipolle, creando un ripieno avvolgente e saporito.

Assemblaggio e cottura

Prendi la pasta brisée e stendila in una teglia precedentemente imburrata. Versa il ripieno di cipolle e formaggio sulla base di pasta, livellando bene con una spatola. Puoi decorare la superficie con qualche seme di finocchio per un tocco in più.

Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, o fino a quando la superficie non risulterà dorata e croccante. Una volta cotta, lascia raffreddare leggermente prima di servire. Questa torta salata è perfetta sia calda che a temperatura ambiente, rendendola ideale per un buffet, un picnic o una cena informale.

Varianti e suggerimenti

Se desideri personalizzare ulteriormente la tua torta di cipolle, puoi provare ad aggiungere altri ingredienti come olive nere, pomodori secchi o erbe aromatiche fresche. Ogni variante porterà un sapore unico e renderà il piatto ancora più interessante. Inoltre, puoi sostituire la pasta brisée con una base di pasta sfoglia per una consistenza diversa.

Questa torta di cipolle e formaggio è un piatto versatile e gustoso, perfetto per ogni occasione. Non dimenticare di accompagnarla con un buon vino bianco fresco per esaltare ulteriormente i sapori!