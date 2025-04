Ingredienti per la lasagna di verza

Per realizzare una gustosa lasagna di verza, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

200 g di farina

2 uova

600 ml di latte

70 g di burro

350 g di verza

100 g di fontina

Grana grattugiato q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione della pasta fresca

Inizia preparando la pasta fresca. Mescola la farina con le uova e un pizzico di sale fino a ottenere un impasto elastico. Lascia riposare l’impasto per circa 30 minuti, coperto da un canovaccio. Una volta riposato, stendi la pasta in sfoglie sottili e cuocile in acqua salata per qualche minuto. Ricorda di scolarle bene e di stenderle su un canovaccio per evitare che si attacchino.

Preparazione della besciamella e delle verze

Nel frattempo, prepara la besciamella. In un pentolino, sciogli il burro e aggiungi la farina, mescolando bene. Versa lentamente il latte caldo, continuando a mescolare fino a ottenere una crema liscia. Aggiusta di sale e insaporisci con due cucchiai di grana grattugiato.

Per le verze, sbollentale in acqua salata per qualche minuto, quindi scolale e tagliale a pezzi. Questo passaggio è fondamentale per mantenere il sapore e la consistenza delle foglie di verza.

Assemblaggio della lasagna

Prendi una pirofila e imburra il fondo. Inizia a stratificare gli ingredienti: disponi uno strato di pasta, seguito da uno strato di verza, cucchiaiate di besciamella, fettine di fontina e una spolverata di grana. Ripeti il procedimento fino a esaurire gli ingredienti, terminando con uno strato di pasta e besciamella. Infine, spolvera la superficie con burro e formaggio grattugiato.

Cottura e servizio

Cuoci la lasagna in forno preriscaldato a 250° per circa 15 minuti, fino a quando la superficie non sarà dorata e croccante. Una volta pronta, lasciala riposare per qualche minuto prima di servirla. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per stupire i tuoi ospiti con una ricetta vegetariana ricca di sapore.