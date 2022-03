Descrizione

La torta salata alla ricotta con porri e radicchio è una gustosa quiche vegetariana composta da un friabile guscio di pasta brisée classica (che potete eventualmente sostituire con la pasta brisée senza burro), farcito con un ripieno cremoso di formaggio e verdure. Semplicissima da preparare, rustica e saporita: questa torta salata è perfetta da proporre sia come antipasto, sia come ricco e stuzzicante piatto unico durante una cena in famiglia o con gli amici.