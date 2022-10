Descrizione

La torta salata alla zucca e ricotta è una gustosissima e sfiziosa ricetta autunnale, ideale proporre sia come antipasto rustico, sia come stuzzicante piatto unico durante una cena in famiglia o con gli amici. La zucca viene prima cotta al vapore e successivamente ripassata in padella con aglio e rosmarino, che le conferiscono un delizioso sapore aromatico, che si sposa con il sapore affumicato della provola. Soprite come prepararla seguendo le nostre indicazioni!