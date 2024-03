Chi soffre di intolleranze alimentari è spesso costretto a rinunciare al piacere di assaporare una fetta di dolce. Se pensate che preparare una torta senza lievito, burro e uova sia impossibile, con la nostra ricetta dovrete ricredervi. Soffice, profumata e invitante: deliziosa quanto un dolce classico, ma priva di allergeni, decisamente più leggera e adatta anche a chi segue una dieta vegana . Perfetta a colazione e nel pomeriggio, da gustare da sola o assaporare con tè caldo. Scoprite subito come prepararla in pochi minuti!

Note

Per preparare questo dolce vi consigliamo di utilizzare dei limoni biologici. Se soffrite di celiachia, sostituite la farina 00 con un apposito mix di farine senza glutine per dolci. In alternativa, utilizzate una miscela di 200 g di farina di riso, 100 g di fecola di patate (o maizena) e unite un cucchiaino abbondante di gomma di guar. L’aggiunta di un addensante è fondamentale in assenza di altre componenti leganti come le uova, in quanto conferisce all’impasto una maggiore consistenza ed evita che il dolce si sbricioli.