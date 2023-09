Descrizione

I tortelli di zucca mantovani sono una specialità tipica della cucina lombarda, che si prepara con ingredienti semplici ma ricchi di gusto. Se amate preparare in casa la pasta fresca, non potete rinunciare a provare questa deliziosa ricetta tradizionale, a base di zucca mantovana, mostarda, amaretti e parmigiano. Morbidi, saporiti e speziati: queli ravioli caserecci sono perfetti da gustare in autunno, semplicemente conditi con burro e salvia. Scopriamo insieme come realizzarli passo dopo passo.