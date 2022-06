Descrizione

Preparare le uova sode è quanto di più facile e veloce esista in cucina, ma anche una ricetta così semplice può nascondere delle insidie: è sufficiente qualche minuto in più o in meno sul fuoco per fallire. Qual è il tempo di cottura preciso per preparare le uova sode? Seguite passo dopo passo i nostri consigli e vi sarà impossibile sbagliare!