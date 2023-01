Descrizione

La vasilopita è la tradizionale torta dell’Epifania tipica della cucina greca, che si prepara con ingredienti molto semplici: farina, zucchero, uova e burro. L’originale vasilopita viene decorata in superficie con mandorle a lamelle e solitamente contiene al suo interno una piccola sorpresa: una moneta portafortuna, che secondo la tradizione porta prosperità per tutto l’anno a chi la trova. Scoprite come prepararla e servitela per festeggiare l’Epifania: se ne dovesse avanzare, potete consumarla nei giorni seguenti a colazione, con una tazza di caffellatte o un tè caldo.