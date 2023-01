Descrizione

Il semifreddo al lime e mano di Buddha è un delizioso dessert fresco e cremoso, che si contraddistingue per il suo inebriante sapore di agrumi. Il vero protagonista di questa ricetta è la mano di Buddha: una varietà di cedro dal colore giallo acceso, che prende il nome dalla sua particolare forma somigliante a una mano. Scoprite come prepararlo in casa seguendo la nostra ricetta facile e veloce.