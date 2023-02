Quanto si spende per mangiare a Vienna? Ecco quali sono i migliori ristoranti in centro in cui assaggiare la cucina locale e il costo di una cena.

Avete in programma un viaggio a Vienna e volete segnarvi in anticipo i ristoranti e locali in cui mangiare? La capitale dell’Austria offre diverse opzioni, per ogni esigenza e fascia di prezzo, per cui non avrete difficoltà a trovare dei ristoranti che facciano al caso vostro, in cui mangiar bene e assaggiare le specialità tipiche della cucina locale.

In questa guida vi suggeriamo una serie di ristoranti in centro città, facilmente raggiungibili anche a piedi, considerati tra i migliori in cui godersi una cena tradizionale.

Piatti tipici di Vienna

Prima di elencare i vari ristoranti, vale la pena spendere qualche riga su quali siano i piatti tipici della cucina austriaca e le specialità che non si può perdere l’occasione di assaggiare quando si visita Vienna.

Liptauer : una gustosa salsa spalmabile preparata con ricotta, burro e spezie , che viene servita come antipasto o aperitivo con pane o crostini.

: una gustosa salsa spalmabile preparata con , che viene servita come antipasto o aperitivo con pane o crostini. Tafelspitz : un tradizionale bollito di manzo accompagnato con patate al forno o con le verdure cotte insieme alla carne e insaporite con della salsa al rafano.

: un tradizionale accompagnato con patate al forno o con le verdure cotte insieme alla carne e insaporite con della salsa al rafano. Gulash : spezzatino di carne e verdure la cui ricetta è originaria della cucina ungherese, ma che viene consumato in tutta l’Europa Centrale, compresa l’Austria.

: spezzatino di carne e verdure la cui ricetta è originaria della cucina ungherese, ma che viene consumato in tutta l’Europa Centrale, compresa l’Austria. Knödel : gnocchi di pane, speck o carne, conosciuti anche in Italia come canederli , spesso serviti in brodo o asciutti con un’insalata di crauti caldi.

: gnocchi di pane, speck o carne, conosciuti anche in Italia come , spesso serviti in brodo o asciutti con un’insalata di crauti caldi. Wiener Schnitzel : una gustosa fettina di vitello impanata e fritta, molto simile alla cotoletta alla milanese.

: una gustosa fettina di vitello impanata e fritta, molto simile alla cotoletta alla milanese. Backhendl : sfiziosi bocconcini di pollo speziato, impanato e fritto , ottimi da gustare con crauti, patatine fritte o delle patate lesse condite con delle salse.

: sfiziosi bocconcini di , ottimi da gustare con crauti, patatine fritte o delle patate lesse condite con delle salse. Krapfen : frittelle austriache lievitate ripiene di confettura di albicocche e ricoperte di zucchero, irresistibilmente soffici e golose.

: frittelle austriache lievitate ripiene di confettura di albicocche e ricoperte di zucchero, irresistibilmente soffici e golose. Sacher: la torta al cioccolato più famosa al mondo, da gustare nelle migliori caffetterie e pasticcerie della città, magari con un Kapuziner (caffè con panna montata) o un Melange (caffè con latte e schiuma di latte).

Ristoranti a Vienna

Se volete immergervi appieno nella cultura austriaca e assaggiare la cucina viennese più autentica, allora vi suggeriamo di cenare nelle heuriger: accoglienti taverne che servono i piatti e dolci tipici della tradizione, accompagnadoli con degli ottimi vini di produzione locale. Il prezzo medio è di 25 euro.

Le heuriger sono una tappa obbligata, ma è anche vero che le osterie migliori si trovano in periferia e raggiungerle potrebbe rivelarsi piuttosto scomodo.

Ecco alcuni ristoranti in centro che offrono del proprio menù una selezione di piatti tradizionali, spendendo mediamente 50-60 euro:

Figlmüller Bäckerstrasse;

Casino Restaurant Wien;

Lugeck;

ef16 Restaurant;

Pauli.

Se invece volete concedervi un’esperienza gourmet, spendendo in media 120 euro potete cenare nei migliori ristoranti di lusso della città: