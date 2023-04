Descrizione

La vellutata di zucca light è una deliziosa zuppa dal sapore aromatico, che può essere preparata in autunno con la zucca fresca di stagione e durante il resto dell’anno utilizzando la zucca surgelata. Cremosa, leggera e saporita: si prepara in soli 30 minuti ed è ottima da servire sia calda che tiepida con dei crostini. Oggi vi spieghiamo come prepararla passo dopo passo utilizzando il Bimby: se non lo avete, vi basterà cuocere la zucca all’interno di una casseruola e frullarla con un minipimer.