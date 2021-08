Come preparare la deliziosa e invitante torta salata con carne e zucchine: la ricetta facile e veloce con pasta sfoglia e salsiccia fresca rosolata in padella.

La ricetta semplice e sfiziosa degli gnocchetti con mortadella e pistacchio: un primo piatto gustoso e cremoso, perfetto per ogni occasione.

Come preparare la cremosa e saporita carbonara vegetariana nella sua versione più semplice con uova e formaggio, senza l’aggiunta di guanciale.

Come preparare in casa la squisita torta salata con carciofi e crema di patate: rustica e saporita, ottima da servire come antipasto o piatto unico.