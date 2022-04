Descrizione

I noodles yi mein sono un particolare formato di pasta fresca tipico della cucina cinese, molto simile ai classici noodles ma molto più lungo. Gli yi mein sono considerati in Cina un simbolo di lunga vita e vengono serviti nelle grandi occasioni, come compleanni e anniversari, in segno di buon auspicio. Cucinarli è semplicissimo: basterà condirli cipollotto verde, funghi saltati in padella e con un’emulsione aromatica di salsa di soia e olio di sesamo.