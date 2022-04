Hamburger che passione: le miscele pronte per insaporire con gusto

Un hamburger preparato a dovere deve poter contare sulla qualità della materia prima ma, soprattutto, sul gusto sopraffino della carne, scelta con cura e insaporita opportunamente.

Oggi, grazie alla ricca offerta del mercato pensata in primo luogo per il mondo della macelleria, è possibile disporre di miscele già pronte per insaporire una prelibatezza della cucina internazionale qual è l’hamburger.

Dalle spezie per hamburger ai mix studiati per tutte le tipologie di carne, il passo è breve e si completa con la gamma d’insaporitori, e la miriade di soluzioni che mettono in primo piano sua maestà il gusto.

Nel proporre gli insaporitori, alla nutrita clientela di macellerie, i produttori diffondono la conoscenza della materia prima e delle proprietà degli ingredienti, dispensando tutta una serie di contenuti salutistici e un’offerta che tiene nella massima considerazione la sostenibilità del prodotto. Massima l’attenzione ai contenuti e al servizio di ricettistica presente sui siti on line di settore.

Le miscele d’insaporitori per hamburger

Chi desidera disporre di un prodotto finito, pronto per la cottura, da portare in tavola senza dover perdere tempo nella preparazione, può scegliere di acquistare in macelleria un hamburger che il rivenditore ha già opportunamente trattato, scegliendo di aromatizzare la materia con insaporitori di qualità, assolutamente facili da lavorare.

In tema di mix burger, acquistabili comodamente online, il ventaglio di soluzioni dedicate alla fase d’insaporitura considera una prima ricetta base priva di zuccheri, perfetta per ridurre la caramellizzazione durante la cottura. Si tratta di una proposta assolutamente priva di allergeni, che regala alla carne sapore e morbidezza, senza deformazioni in cottura. Alla formula base, senza zuccheri, i produttori abbinano una variante lievemente aromatizzata come quella proposta da Easy Burger.

Consigliata per insaporire i burger di pollo e tacchino, non può mancare un’autentica novità del panorama culinario come la miscela a base di fiocchi di patate, arricchita da una nota di pepe, e assolutamente priva di zuccheri.

Chi desidera avere un hamburger a base neutra, da personalizzare in cucina secondo il proprio gusto, può scegliere di mettere in padella un prodotto trattato in maniera naturale, con un insaporitore come Aliburger, per godere di un impasto omogeneo e morbido, che tiene la cottura alla perfezione, e difficilmente si deforma.

Insaporitori dai gusti sfiziosi

Se l’idea è quella di accantonare i gusti tradizionali, si può optare per suggerimenti sfiziosi come l’uso di preparati per hamburger con pezzetti di asparago, che ne caratterizzano l’aspetto e il sapore, aggiungendo morbidezza all’impasto. L’amore per i gusti più corposi e resistenti trova un alleato in cucina con il mix cipolla, un preparato per hambuger al gusto di cipolla soffritta, perfetto per regalare sapore ai burger, indipendentemente dalla carne con cui sono stati preparati.

Un gusto deciso quello che ci viene proposto dall’Hamburgermix provola e speck. Nella fattispecie questo preparato per hamburger al gusto di formaggio e speck è un autentico inno alla bontà. Capace di rendere appetitosi i più classici hamburger, è ottimo per preparare deliziose crocchette e appetitose polpettine. Il mix in cottura regala tanta morbidezza alla carne.